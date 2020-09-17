جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1203) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (307207) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (16538) حالة من بينها (1180) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (328144) حالة، توفي منهم (4399) حالة.

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توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (593) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 55، مكة المكرمة 50، المدينة المنورة 40، الرياض 39، الهفوف 38، الدمام 25، المبرز 21، ينبع 21، حائل20، عرعر 18.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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