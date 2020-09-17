- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399
عدد حالات التعافي 307207 و1180 في العناية المركزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1203) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (307207) حالات.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (16538) حالة من بينها (1180) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (328144) حالة، توفي منهم (4399) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (593) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 55، مكة المكرمة 50، المدينة المنورة 40، الرياض 39، الهفوف 38، الدمام 25، المبرز 21، ينبع 21، حائل20، عرعر 18.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.