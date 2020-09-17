7 أشياء لا تلمسها لتجنب عدوى كورونا في العمل

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بالرغم من التأكيد على أهمية تطبيق الاحترازات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي إلا أن عدوى كورونا قد تنتقل في مقار العمل بسبب المخالطة المجتمعية والتعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة مع تراجع حالات كورونا في المملكة الأمر الذي قد يتخذه البعض مبررًا للتهاون.

انتقال عدوى كورونا في مقار العمل

ونشرت مدينة الملك عبدالله الطبية إنفوجراف يتضمن التحذير من ملامسة 7 أشياء في مقار العمل خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد وهي كما يلي:

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المرحاض. الطابعات. أزرار المصعد. مقابض الأبواب. آلة القهوة التي يستخدمها أكثر من شخص. لوحة مفاتيح الكمبيوتر. الأماكن الضيقة مثل المصاعد.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة قد كشفت أمس عن تسجيل 621 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 982 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية كما أعلنت عن تعافي 982 حالة، ووفاة 31.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 327551 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 306004 حالات.

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