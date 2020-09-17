تفاصيل إطاحة شرطة دبي بزعيم عصابة Kompania bello

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة كومبانيا بيلو Kompania bello الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو ( 1 مليار و523 مليون درهم).

زعيم Kompania bello مطلوب لدى الشرطة الإيطالية

وألقت شرطة دبي القبض على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة ” التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوىٍ دولي”، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول حملت اسم عملية لوس بلانكوس (los blancos)، وساهمت في الإطاحة بـ 20 مطلوباً من زعماء العصابة أول أمس الثلاثاء في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لضبط كافة زعماء العصابة ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية.

إيطاليا تشكر سلطة دبي

وتقدمت السلطات الأمنية الإيطالية بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على دينيس ماتوشي الذي يُعد أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في 3 مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر الموانئ البحرية، مشيرة إلى أن العصابة التي لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، تمت ملاحقتها ومتابعتها وجمع المعلومات عنها من قبل فريقي عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنس، وإدارة فرق التدخل السريع منذ عام 2015.

وأكدت السلطات الإيطالية على الدور الاستثنائي لشرطة دبي في مكافحة الجريمة المُنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الإنتربول من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.

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متابعة مستمرة ودقيقة

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن إلقاء القبض على زعيم عصابة ” Kompania bello” جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية وبعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه.

10 دول و20 مطلوباً

ومن جانبه، أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الإيطالية والإنتربول الدولي بخصوص زعيم عصابة ” Kompania bello” المتواجد في دبي، تم تشكيل فريق عمل من الضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته.

عملية الضبط

تفاصيل ضبط زعيم Kompania bello

وحول كيفية إلقاء القبض على زعيم عصابة” Kompania bello” في دبي، قال العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة الإيطالية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين عملت فرق العمل على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي ساهمت في تحديد مكان إقامته ومتابعة نشاطاته، وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه بعد صدور النشرة الحمراء.





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