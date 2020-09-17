السعودية | مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع "الغذاء العالمي" لأجل اليمن

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع "الغذاء العالمي" لأجل اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة، الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقال على "تويتر": المركز يوقع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى شراء وتوزيع 81963 طنا متريا من الأغذية الأساسية والإشراف على توزيعها.

كما سيستفيد من الاتفاقية 8.9 مليون شخص في جميع المحافظات اليمنية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 138.000.000 دولار أميركي.

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من جانب آخر، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمستشفى مأرب العام.

هذا وتستهدف المرحلة الخامسة على مدى 8 أشهر إنتاج 414 طرفا صناعيا، وإعادة التصنيع والتقويم لـ414 طرفا صناعيا، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي الفيزيائي لـ1,200 شخص من محتاجي التأهيل، وأيضًا التدريب الداخلي لأربعة متطوعين في مجال إنتاج الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي.

من جانبه، أشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري بجهود طاقم مركز الأطراف الذي مثل نقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة ووفر الكثير من المعاناة لذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأطراف، مثمنا الدعم الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة حيث يُعد هذا المشروع واحدا من تدخلاته الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.