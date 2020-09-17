، الشؤون الإسلامية تعتمد عددًا من البرامج والفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت مشاركة دعاة وخطباء.. وإطلاق مسابقة ثقافية وبرامج دعوية وندوة علمية

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامجها للاحتفاء باليوم الوطني الـ(90) للمملكة، والتي تضمنت إطلاق برامج وفعاليات يشارك في تنفيذها ممثلة وكالات الوزارة والأمانات المرتبطة بها وفروعها بمناطق المملكة ومكاتبها بالخارج.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن من بين الأعمال التي تواكب بها المناسبة هي توجيه أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة في أكثر من عشرين ألف جامع ومسجد مساند للتذكير بنعمة توحيد المملكة وما يعيشه الجميع من أمن ورخاء واستقرار ونهضة في مختلف المجالات، إلى جانب إطلاق سلسلة من الكلمات الدعوية لبيان فضل هذه البلاد وجهد ولاة أمرها في خدمة الإسلام والمسلمين، وأهمية تحقيق المواطنة الحقة وغرس قيم اللحمة الوطنية، وبيان حقوق ولاة الأمور، والاجتماع خلف القيادة الرشيدة، رعاها الله.

وأكملت الوزارة كافة التجهيزات لإطلاق المسابقة الثقافية عبر حسابها بتويتر تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ(90) والتي يحصل الفائزون بها على جوائز قيمة، وتتركز الأسئلة فيها حول جهود قيادة المملكة وتاريخها الحافل بالمنجزات لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وأطلقت الوزارة برامج دعوية نسائية عبر البث المباشر تشارك في تقديمها داعيات يقدمن كلمات ومحاضرات عن دور المرأة المسلمة في تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة وأهمية رسالتها في المجتمع والتنويه بعناية المملكة وقيادتها بالمرأة المسلمة .

وتنظم الوزارة ندوة علمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم في أكبر صرح إسلامي يخدم كتاب الله بمشاركة نخبة من الدعاة والعاملين في المجمع برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

ويشارك الوزير وكبار المسؤولين بالوزارة وفروعها بتصريحات إعلامية عبر منصة وكالة الأنباء السعودية والقنوات الرسمية ومركز التواصل الحكومي عن الذكرى، والتنويه بمنجزات الوطن، ودور القيادة الرشيدة في بناء هذه البلاد المباركة على أسس متينة عمادها إقامة الشريعة الإسلامية الغراء والعدل بين الرعية وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة للمجتمع .

وذكرت الوزارة -في بيانها- أن من ضمن الأعمال الاحتفالية بهذه الذكرى الغالية تزيين برج الوزارة ومباني الفروع بالأعلام والصور للقيادة الرشيدة، وبث الكلمات الخالدة لقادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عبر الشاشات الإلكترونية المنتشرة في أرجاء الوزارة وفروعها بالمناطق، ومن خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشارك مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التي تشرف عليها الوزارة بدول العالم في الاحتفاء بالذكرى من خلال حضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها سفارات المملكة، وتوزيع نسخ من إصدارات مجمع الملك فهد وتراجم معاني القرآن الكريم .

واختتمت الوزارة بيانها برفع الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الجهود العظيمة والمتواصلة التي يقومان بها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والحرص على ما يخدم الوطن والمواطن ويساهم في رقيه ورفعة شأنه، كما دعت الوزارة المواطنين إلى استذكار ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة، وأهمية السمع والطاعة لولاة أمره والحذر من دعاة الفتنة والشر، سائلة الله -العلى القدير- أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها في ظل القيادة الرشيدة وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد