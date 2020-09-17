، "رئاسة الحرمين" تناقش المواقع المقترحة لمراكز حفظ الأمانات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديم عرض فني مرئي بمشاركة العديد من الجهات المعنية

ناقشت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، مع عدد من الجهات الأخرى "عن بعد"، مقترحاً للمواقع الخاصة بمراكز حفظ الأمانات بالمسجد الحرام وبحث الاستفادة منها.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي أن خدمة مراكز حفظ الأمانات تعد من الخدمات الحضارية المهمة لخدمة الزوار والمعتمرين، وأحد البرامج التي تسهم في راحتهم.

وذكر أنها تأتي ضمن سلسلة من البرامج والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة، في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وذلك من خلال تسخير جميع الإمكانات والسبل التي تسهم في تحقيق أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بما يعكس الصورة المشرقة والحضارية للحرمين الشريفين وتحقيقاً للرؤية المباركة (2030)،التي سيكون لها الأثر العظيم على زوار بيت الله الحرام.

وأشار "القرشي" إلى تقديم عرض فني مرئي بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة التي وجهت لهم الدعوة من أجل توحيد الرؤى وحوكمة العمل للوصول إلى تجويد مخرجات الأعمال والمشاريع والاستفادة المثلى منها.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي