- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
اندلع حريق صباح اليوم في مجموعة من محلات تنجيد الكنب والباطرمة وبيع المفروشات الواقعة في إحدى المجمعات في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.
وأوضح مصدر بالدفاع المدني لـ"الخليج 365" أنه عند ورود البلاغ لغرفة العمليات تم تحريك عدد أربعة فرق إطفاء وإنقاذ وفرقة إسعاف والمعدات المساندة اللازمة للموقع، واتضح أن الحريق في تسعة محلات تنجيد للكنب والباطرمة وبيع المفروشات.
وتابع: على الفور جرت عملية مكافحة النيران وتطويقها قبل الوصول إلى المجمعات الأخرى القريبة من الموقع، وكان هناك مجهود كبير في مكافحة الحريق واحتوائه وتم السيطرة على الحادث وإيقافه وإنهائه في وقت قياسي.
وأضاف: لم ينتج عن الحادث أي إصابة سواء في المواطنين أو أفراد الدفاع المدني. مشيرا إلى أن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة الأسباب، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث .
حريق محافظة القنفذة
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 03:03 PM
لم ينتج عنه أي إصابة.. وباشرته 4 فرق إطفاء وإنقاذ للسيطرة عليهشاهد.. "مدني القوز" يوقف حريق 9 محلات تنجيد في وقت قياسي
اندلع حريق صباح اليوم في مجموعة من محلات تنجيد الكنب والباطرمة وبيع المفروشات الواقعة في إحدى المجمعات في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.
وأوضح مصدر بالدفاع المدني لـ"الخليج 365" أنه عند ورود البلاغ لغرفة العمليات تم تحريك عدد أربعة فرق إطفاء وإنقاذ وفرقة إسعاف والمعدات المساندة اللازمة للموقع، واتضح أن الحريق في تسعة محلات تنجيد للكنب والباطرمة وبيع المفروشات.
وتابع: على الفور جرت عملية مكافحة النيران وتطويقها قبل الوصول إلى المجمعات الأخرى القريبة من الموقع، وكان هناك مجهود كبير في مكافحة الحريق واحتوائه وتم السيطرة على الحادث وإيقافه وإنهائه في وقت قياسي.
وأضاف: لم ينتج عن الحادث أي إصابة سواء في المواطنين أو أفراد الدفاع المدني. مشيرا إلى أن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة الأسباب، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث .
، شاهد.. "مدني القوز" يوقف حريق 9 محلات تنجيد في وقت قياسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "مدني القوز" يوقف حريق 9 محلات تنجيد في وقت قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.