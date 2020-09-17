شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1203 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 307,207 حالة، فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة.