مصادر قد تنقل العدوى بفيروس كورونا في أماكن العمل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أهم مصادر العدوى بفيروس كورونا في أماكن العمل. أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أهم مصادر العدوى بفيروس كورونا في أماكن العمل. وتتمثل هذه المصادر في المرحاض وآلة القهوة التى يستخدمها أكثر من شخص، وأزرار المصعد، ومقابض الأبواب والطابعات وشملت قائمة المصادر المسببة للعدوى المصاعد، والأماكن الضيقة والمزدحمة، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر نظراً لأن الجراثيم والفيروسات تعيش وقتا طويلاً على أزرار اللوحة.

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