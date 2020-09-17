"النقل" تُحذر المنشآت من شاحنات النقل الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الهيئة العامة للنقل، أن الشاحنات المسجلة (نقل خاص) لايحق لها أن تمارس نشاط نقل البضائع بأجر، وذلك وفق أنظمة الهيئة والإدارة العامة للمرور، مشددة على أن عدم الالتزام يعرضك للمخالفة.
ونبهت على صاحب المنشأة بضرورة التأكد قبل شحن البضائع بأن الشاحنة "نقل عام" ومرخصة من قبل الهيئة بأجر، ولا تحمل لوحة "نقل خاص"؛ لضمان حقوقه التعاقدية وفق أحكام اللائحة المنظمة للنشاط.
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