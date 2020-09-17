7 خطوات ضرورية لإصدار "رخصة بناء المستودعات الفورية" عبر منصة بلدي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية 7 خطوات لتسهيل إصدار "رخصة بناء المستودعات الفورية" من خلال منصة بلدي. أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية 7 خطوات لتسهيل إصدار "رخصة بناء المستودعات الفورية" من خلال منصة بلدي. وأضافت أن هذه الخطوات تتمثل في الاختيار والتعاقد، والرخصة الفورية، والإشعار والتنفيذ، والرخصة النهائية، والإشراف والتفتيش، وإتمام الأعمال، والرخصة. ونوهت بإمكانية طلب الخدمة من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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