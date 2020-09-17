شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» : نعيش هذه الأيام في موسم الصفري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، أننا نعيش هذه الأيام في موسم الصفري وهو من أهم المواسم لدى العرب؛ حيث يسفر عن ماهية الشتاء القادم.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو له، أن السحب التي تتشكل في موسم الصفري تنقسم إلى قسمين: سحب ماطرة، وهي نادرة وشحيحة لذلك يقول العرب القدامى: "إذا دخل سهيل لا تأمن السيل" وذلك في النجم الأخير من سهيل وهو داخل في حيز الصفري.

وأضاف "الزعاق" أن النوع الثاني من السحب هي "السحب الكاشفة" وهي سحب عالية ولها صفات وسمات، لافتًا إلى أن إذا كانت هذه الوسوم ثابتة الجهة والارتفاع وثابتة اللون ومستديمة فهذه تبشر بوسم طيب، وإذا كانت السماء مزرقة ورياحها منحدرة فهذا يدل إن الشتاء القادم سيكون باردًا.