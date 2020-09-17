شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف سمات بشخصية ولي العهد بعد تعامله معه عن قرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بعض كواليس لقاءاته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال في لقاء معه على قناة " الإخبارية " أنه كشخص عمل في مجال السياحة لأكثر من 50 عام لم يرى في حياته شخصاً صاحب قرار ، جاد في عمله ، ويهتم بشكل كبير بالتفاصيل ويعلم الكثير عن الدرعية أكثر مما يمكن أن أتعلمه طيلة حياتي .
وأضاف : عندما نجتمع معه بحضور فريقي لن تصدق مدى تفاعله واندماجه في عمله ومرونة تعامله ، يسألنا " ما الذي يجعل الدرعية أعظم ؟ ، كيف يمكن جذب الناس للدرعية والتعرف على جمالها وتاريخها ؟ " .
وتابع : سوف تنبهر من مدى تصوره الإبداعي البصري وتصوره المستقبلي وتمسكه الشديد في الحفاظ على الثقافة والتراث ، فهذا المكان ليس للترفيه بل مكان ذو قيمة تاريخية ورمزية كبرى وكل تركيزه ينصب على ذلك .
واستطرد : انه شخص عبقري يتقبل المشورة ، وشخص طيب يستمع للآراء ، فهو انسان إستتثنائي ، وقائد إستثنائي لهذا البلد .
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