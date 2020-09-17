شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 44 ألف مستفيداً من برامج التعليم عن بعد بأكاديمية الراجحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصدرت أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة تقريرها لشهر أغسطس والذي ظهرت فيه أعداد المستفيدين من برامجها وخدماتها عن بعد خلال الشهر من داخل المملكة وخارجها.

وأظهر التقرير احصاءات المستفيدين والذين يمثلون 127 دولة حول العالم حيث بلغ عدد المستفيدين من كافة البرامج القرآنية عن بعد 44305 مستفيداً ، وهم على النحو التالي : 35775 مستفيداُ من تطبيق اتلوها صح ، 3343 متصلاً على المقارئ الالكترونية ، 2366 طالباً منتظما بالحلقات الالكترونية ، 620 مستفيداً من دورات تجويد أون لاين ،20 حافظاً للقرآن ومجازاً في القراءات ، 2181 مستفيداً من برنامج تعليم سورة الفاتحة.

من جهته قدّم رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي شكره لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لدعمها برامج وأنشطة الجمعية ، خصوصاً برامج تعليم القرآن عن بعد ، فيما بين أن برامج الاكاديمية تقبل المشاركين على مدار الساعة ، متمنيا للجميع التوفيق والقبول.