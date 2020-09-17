- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي توقع عقد شراكة مع فريق نبض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):بعون من الله وتوفيقه عقدت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة شراكة مع فريق نبض ، حيث تتيح هذه الإتفاقية للطرفين التعاون في إقامة المبادرات والفعاليات والبرامج الإرشادية والأسرية المشتركة .
الجدير بالذكر أن الجمعية تسعى لعمل مثل هذه الإتفاقيات سعيًا منها في تحقيق التكامل مع الفرق التطوعية ، سائلين المولى التوفيق والسداد .
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الإرشاد الأسري والنفسي توقع عقد شراكة مع فريق نبض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.