شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي توقع عقد شراكة مع فريق نبض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

بعون من الله وتوفيقه عقدت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة شراكة مع فريق نبض ، حيث تتيح هذه الإتفاقية للطرفين التعاون في إقامة المبادرات والفعاليات والبرامج الإرشادية والأسرية المشتركة .

الجدير بالذكر أن الجمعية تسعى لعمل مثل هذه الإتفاقيات سعيًا منها في تحقيق التكامل مع الفرق التطوعية ، سائلين المولى التوفيق والسداد .