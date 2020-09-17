إيداع 62 مليار ريال قيمة الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

مؤسسة الحبوب: مستحقات الموردين للكميات المحددة
بدأت مؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم؛ وذلك من خلال منصة «محصولي» بموقع المؤسسة الإلكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات إلى الحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة (6267824951) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لـ(202) مزارع, وبهذا يكون ما تم إيداعه (31284314953) ريالًا لـ(1160) مزارعًا بكمية (269,260) طن، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.
وقد بدأت المؤسسة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/8/1441هـ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًّا.
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