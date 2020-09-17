بالصور والأسماء.. الفائزون بجائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز المؤسسي

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص الحفل الختامي لجائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز المؤسسي في دورتها الرابعة، في المركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة بحي العكيشية؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات الخارجية ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضح أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى إعداد قاعدة عريضة للإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، وتهيئة منسوبي الأمانة للمنافسة بمبتكراتهم في المنافسات المحلية والعالمية، وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية والمرتبطة والإدارات والموظفين؛ للارتقاء بمستوى الأداء، وتقدير الإنجازات وتنفيذ استراتيجية منظومة الجودة والتميز المؤسسي التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتقديم خدمات بلدية راقية.

وأضاف أن الأمانة تعمل أيضًا على تطوير القطاع البلدي، وتحسين جودة الحياة، وبناء المجتمع، «وأن تكون مدننا في المملكة العربية السعودية مدنًا جاذبة للعيش والنمو عبر تطبيق معايير الجودة»، مشيرًا إلى أن هدف الجائزة الرئيسي هو خلق مفهوم الجودة والتميز والإبداع والابتكار وتنمية القوى البشرية العاملة في أمانة العاصمة المقدسة.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري أن الجودة واجب ديني ومطلب وطني، مشيرًا إلى أن جائزة التميز المؤسسي التي تنظمها الأمانة تتناغم مع رؤية المملكة 2030 الطامحة إلى أن تكون المملكة العربية السعودية في مصاف أفضل عشر دول في العالم، وأن تكون قدوةً لبقية الدول عبر إمكاناتها وقدراتها التي وفرتها حكومتنا الرشيدة، حفظها الله.

وشكر الدكتور عايض أمين العاصمة المقدسة على الاهتمام بالجودة والتميز المؤسسي، ودعمه استمرار هذه المنظومة، والتزام القيادة في الأمانة بنشر مفاهيم الجودة، مشيرًا إلى أن الأمانة سبقت العديد من المنظمات في تنظيم مبادرات للجودة والتميز المؤسسي، لافتًا إلى الشراكة الفعالة بين المجلس السعودي للجودة وأمانة العاصمة المقدسة، مؤكدًا أن المجلس يعمل منذ أكثر من 25 عامًا على نشر ثقافة الجودة في المجتمع.

وفي نهاية الحفل تم الإعلان عن الفائزين في جميع فئات الجائزة؛ حيث قُدِّمت لهم الدروع التذكارية وتم تكريم اللجان المشاركة في تنظيم الجائزة، والجهات الإعلامية المشاركة في تغطية الحفل.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة أمين العاصمة المقدسة على النحو التالي:

الموظف المتميز – (الفئة الذهبية):

خليل سامي مالكي.

الموظف المتميز – (الفئة الفضية):

جواهر جميل فيزو.

أريج عمر الأنصاري.

مازن فرحان العتيبي.

ياسر عبدالله عطار.

الموظف المتميز – (الفئة البرونزية):

حمزة محمد خفاجي.

عبدالرحمن خان.

روان يحيى واصل.

رائد عبدالله الأحمري.

مهند مصطفى شلظوم.

المدير المتميز– (الفئة الذهبية):

Advertisements

م. معتز حسين عبيد.

المدير المتميز– (الفئة الفضية):

صالحة بنت أحمد الشيخي.

المدير المتميز– (الفئة البرونزية):

وحيد أحمد الشيباني.

عبد المجيد عبد الله المالكي.

البلدية المتميزة:

بلدية محافظة الجموم.

الإدارة المتميزة:

الإدارة العامة للنظافة.

فئة الإبداع والابتكار:

هيف نيشان بخاري.

فئة ذوي الهمم:

عمار رشاد عمر مرداد.

عبدالباسط شمس الدين قطب.

فئة عمال النظافة:

روح الأمين أسماعيل.

سيرفل إسلام صادق.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «القويحص» يتفقد مشاريع تصريف السيول بمخططات ولي العهد

«الزكاة والدخل» تحصل على شهادة دولية في التميز المؤسسي

أمانة مكة تُطلق مبادرة «ناظر» وتدشّن جائزة التميّز المؤسسي