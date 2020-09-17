المستودعات الفورية.. وزارة الشؤون البلدية تحدد آلية إصدار تراخيص البناء

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات إصدار رخصة بناء المستودعات الفورية عبر منصة «بلدي».

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجرافيك»، وكتبت عليها «بـ7 خطوات فقط #منصة_بلدي تُسهل إجراءات إصدار (رخصة بناء المستودعات الفورية).. ولطلب الخدمة تفضل بزيارة الرابط (من هنا)».

آلية إصدار رخصة بناء المستودعات

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يجب لإصدار رخصة بناء المستودعات الفورية، المرور بعدة مراحل تتمثل في:

– الاختيار والتعاقد.

– الرخصة الفورية.

– الإشعار والتنفيذ.

– الرخصة النهائية.

– الإشراف والتفتيش.

– إتمام الأعمال.

– رخصة بناء المستودع.

وأشارت الشئون البلدية والقروية، إلى أنه هذه الخدمة تتطلب المرور بعدة خطوات هي كالتالي:

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– ادخل على منصة بلدي.

– اختر خدمة «تصريح إقامة فعالية».

– قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

– اطبع الترخيص من منصة بلدي.

– سدد الرسوم بعد اعتماد الأمانة.

خدمة رخصة بناء المستودعات الفورية

وفي شهر مايو الماضي، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة «الرخص الفورية لبناء مستودع» عبر منصة «بلدي».

وأشارت الشؤون البلدية إلى أن تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجيًّا على عدة مراحل؛ حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلًا على بقية مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

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