«الخثلان»: الانشغال بالقرآن عن غموض خطبة الجمعة «لا يجوز»

يجب الإنصات والاستماع إليها بقدر المستطاع..
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم الانشغال بالذكر أو قراءة القرآن أثناء خطبة الجمعة لعدم فهم كلام الإمام.
وقال الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن هذا التصرف لا يجوز، فإذا حضر الإنسان خطبة الجمعة فيجب عليه الإنصات والاستماع إليها بقدر المستطاع.
وتابع الخثلان قائلا إن الإنسان قد لا يستمع إلى خطبة الإمام بشكل كامل؛ ولكن يحرص على الاستفادة حتى ولو من بعضها؛ لأن الله أمر بالسعي إلى خطبة الجمعة، والسعي إليها يستوجب الإنصات لها.
هل يجوز أن يشتغل بالذكر أثناء خطبة الجمعة إذا كان لا يفهم كلام الإمام ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/8dmZHoFjv7 pic.twitter.com/BeEeMqm4GK
هل يجوز أن يشتغل بالذكر أثناء خطبة الجمعة إذا كان لا يفهم كلام الإمام ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/8dmZHoFjv7 pic.twitter.com/BeEeMqm4GK
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