الأفواج الأمنية تفتح باب القبول والتسجيل لعدد من الرتب العسكرية

للرجال.. عبر بوابة أبشر للتوظيف
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتب (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) (رجال) للتعيين عليها بالمناطق التالية (الرياض، عسير، جازان، نجران).
وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/2/1442هـ حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/1442هـ؛ وذلك على الرابط التالي.
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