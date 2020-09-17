فتح القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي ) ( رجال ) للتعيين عليها بالمناطق التالية ( الرياض ، عسير ، جازان ، نجران ) ، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي



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