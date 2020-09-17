السعودية تشكل لجنة لاستئناف العمرة

الخميس 17 سبتمبر 2020

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السعودية شكلت لجنة تتكون من 4 جهات حكومية لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجهات العلیا المعنیة، وفقاً لصحيفة "العربية".



وقالت المصادر إن الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة تتضمن كلا من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وبينت أنه من بين المقترحات المطروحة، أن یتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة، وإطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالها التقدیم لغرض أداء العمرة.

وتابعت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا، وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.

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جدير بالذكر أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس 2020.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا.

وأضاف المصدر أن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصريح مسؤول وزارة الداخلية الذي أشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.