شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر 82 ألف طن أغذية لـ 8 مليون يمني والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)؛ دعمًا لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2020. ويتم من خلال الاتفاقية توفير قرابة 82 ألف طن من الأغذية الأساسية بتكلفة 180 مليون دولار، يتم توزيعها على 8.9 مليون مستفيد.

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