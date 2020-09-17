شكرا لقرائتكم خبر عن «دينمو» وراء حريق جبل عُمد والان نبدء بالتفاصيل

- وعورة المنطقة وجفاف الأشجار وكثرة الغابات ساهمت في استمرار النيران

قال محسن الذبياني مؤرخ قبيلة بني ذبيان واحد سكان قرية البردة في وادي عُمد التابع إدارياً لمركز ترعة ثقيف بمحافظة ميسان أن دينمو في أحد الآبار للمزارع الموجودة تسبب في حريق الجبل، حيث بدأت الحريق في الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء واستمر حتى الآن وتوقعات باستمرار الحريق؛ لوعورة الأرض وكثرة الغابات فيها، مبيناً جفاف معظم الأشجار بسبب قلة الأمطار سبب الاستمرارية وزيادة اشتعال الحريق في الكثير من الغابات في المنطقة، مؤكداً عدم وجود إصابات أو حرائق في المنازل القريبة بسبب التواجد الكثيف لقوات الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني قد أعلن عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف، مبيناً أن عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات.