شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث جهود "العشرين" مع نظيريه بالصين وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية ووزيرة خارجية جنوب إفريقيا لبحث تعزيز التعاون المشترك ، واستعرض أيضا جهود مجموعة العشرين ضمن جداول العمل التى طرحتها المملكة إضافة الى تبادل وجهات النظر في مستجدات الاوضاع بالمنطقة

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