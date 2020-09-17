شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار غزيرة وسيول على جازان والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، وصامطة ، وأحد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك، ، والدرب ، و الريث، و العارضة، و العيدابي ، والطوال ، وفرسان ، وضمد ، و فيفا، و هروب ، والطرق السريعة والمفتوحة. وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله-.

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