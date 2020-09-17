تعاون بين تعليم عسير وشركات الاتصالات لدعم التعليم عن بعد

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عززت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة شراكتها مع شركات الاتصالاتStc،Zain،Mobily ؛ لدعم عمليات التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة.

دعم منظومة التعليم عن بعد

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي تلك الجهات في المنطقة ، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم المرحلة الحالية وأهداف رؤية المملكة 2030، في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، وبما توفره من خدمات إلكترونية.

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حل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب

كما يهدف التعاون إلى حل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب فيما يتعلق بضعف شبكة الاتصال في بعض المناطق وإيجاد الحلول العاجلة لها ، كما بحث مع مسؤولي فرع وزارة النقل والشؤون الصحية تعزيز أوجه الشراكة وتطويرها.





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