يوسف الغنامي يكشف لـ”المواطن” كواليس هذه أرضي على MBC

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يوسف الغنامي يكشف لـ”متابعات الخليج 365” كواليس هذه أرضي على MBC
يستعرض مناطق متعددة في الطائف وعسير والباحة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
أعلنت قناة MBC عن موعد عرض الفيلم الوثائقي “هذه أرضي” للزميل الإعلامي يوسف الغنامي، والذي سيُبث يوم السبت القادم الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.
ويتناول الوثائقي القيمة السياحية والثقافية والتاريخية لمناطق متعددة في الطائف وعسير والباحة، وسيكون من خلال ساعة تلفزيونية مليئة بالجمال والمغامرة وحكايا من التاريخ وعبق الماضي.
وقال يوسف الغنامي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن الرحلة أثناء التصوير كانت ممتعة امتزجت بالأجواء الساحرة التي تتميز فيها المملكة، والتعرف على مواقع تراثية وتاريخية، موضحًا أن أكثر شيء استوقفه هو الاختلاف والتفرد الذي وجده في زوايا تلك الأماكن، فهي أخذت أيضًا مكانة وقيمة حضارية خاصة تأخذ خصائصها من طبيعة الأرض ومن أهلها الكُرماء والنُبلاء.
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