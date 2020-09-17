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شكرا لقرائتكم جامعة طيبة تواصل حركة النقل الجامعي وفق الاحترازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة طيبة تواصل حركة النقل الجامعي وفق الاحترازات
متابعات الخليج 365 - واس
استأنفت جامعة طيبة حركة النقل الجامعي لطالباتها من التخصصات العلمية بالمدينة المنورة والمحافظات والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى كليات الجامعة ذهابًا وإيابًا، وذلك دعماً وتسهيلاً لطالبي الخدمة من الطالبات وأولياء الأمور لتمكينهم من الاستفادة من خدمة النقل الجامعي بكل يسر وسهولة.
جامعة طيبة تطبق إجراءات التباعد
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري أن الجامعة وفرت الخدمة للطالبات تسهيلاً ودعماً لهم في تيسير عملية النقل وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعمول بها من تخفيض عدد المقاعد داخل الحافلة إلى 24 مقعداً، إضافةً إلى وضع ملصقات التباعد وتوزيع الكمامات والمعقمات والحرص على التهوية الجيدة داخل الحافلات، و الكشف على حرارة الطالبات عند الدخول.
81 حافلة لنقل الطالبات
من جهته أوضح مدير إدارة الحركة بجامعة طيبة زكي الصاعدي أنه تم اعتماد 48 نقطة انطلاق لعدد 81 حافلة تنقل أكثر من 1900 طالبة يومياً، طيلة أيام الدراسة والتي تم مراعاة أوقاتها مع أوقات المحاضرات للطالبات، مؤكداً بأنه تم تخصيص البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال كافة الاستفسارات والطلبات فيما يخص النقل والتي يتم التجاوب معها مباشرة.
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