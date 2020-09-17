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2020-09-17 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بقيمة 204 ملايين دولار مع برنامج الغذاء ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين متابعات الخليج 365 - الرياض وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات لصالح اليمن بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار. Advertisements ووقع المركز الاتفاقيات الثلاث مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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