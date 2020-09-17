2020-09-17

وثائقي عن عسير والطائف على MBC1

متابعات الخليج 365 - عسير

تَعرض قناة MBC1 الفيلم الوثائقي السعودي “هذه أرضي”، الذي يسلّط الضوء على منطقتَي عسير والطائف كمدينتيْن سياحيتيْن رائدتين في المملكة مبرزًا مكامن الجمال فيهما.

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الفيلم الوثائقي من تقديم يوسف الغانمي، ويعرض على قناة MBC1 يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

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