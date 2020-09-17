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وثائقي عن عسير والطائف على MBC1
يعرض السبت المقبل
متابعات الخليج 365 - عسير
تَعرض قناة MBC1 الفيلم الوثائقي السعودي “هذه أرضي”، الذي يسلّط الضوء على منطقتَي عسير والطائف كمدينتيْن سياحيتيْن رائدتين في المملكة مبرزًا مكامن الجمال فيهما.
الفيلم الوثائقي من تقديم يوسف الغانمي، ويعرض على قناة MBC1 يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.
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