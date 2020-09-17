الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت المؤسسة العامة لـ الحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة لهذا العام 2020م لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة نوفمبر – ديسمبر 2020م .

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وأوضح محافظ مؤسسة الحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 9 بواخر، بواقع 7 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزونات المحلية منه، حيث سبق وأن تعاقدت المؤسسة هذا العام على 5 دفعات بكمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن .



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