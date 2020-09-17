2020-09-17

بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي تبدآن تعاونًا استراتيجيًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي اليوم الخميس إنهما وقعتا اتفاقًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، في بيان، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر افتراضي، ويتمثّل هدف مذكرة التفاهم في تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم، وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي، وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبًا للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

Advertisements

وتعد دبي أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم، ففي عام 2003، بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019 ليصل إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي).

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تعتبر الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بورصة دبي للماس وبورصة إسرائيل للماس اتفاقية مهمة تفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين، فمركز دبي للسلع المتعددة مكلف من قبل حكومة دبي بدفع التجارة العالمية للسلع عبر دبي، وستجذب هذه الاتفاقية الشركات إلى الإمارة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين.”

والتزمت البورصتان بتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تعزيز فرص التعاون المتبادل وإبرام الشراكات على مستوى المعارض والزيارات والمؤتمرات بهدف تعزيز التجارة الإقليمية ودعم النمو في صناعة الماس العالمية.



المزيد

شارك الخبر







