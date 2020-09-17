السعودية | السعودية... الانتهاء من مشروع أطول نفق أنابيب مياه

شكرا لقرائتكم السعودية... الانتهاء من مشروع أطول نفق أنابيب مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية، مشروع أطول نفق أنابيب مياه في العالم بقطر ٨.٤م وبمسافةٍ بلغت ١٢.٥ كلم، لضخ المياه المحلاة من البحر الأحمر بمحطة الشعيبة إلى محافظة الطائف والقرى المرتبطة بها، ومنطقة الباحة.

ويستهدف المشروع نقل المياه المحلاة إلى الخزانات الاستراتيجية بالطائف لتغطية احتياجات المحافظة وقُراها الجنوبية، وصولاً إلى منطقة الباحة.

كما بلغت ذروة سرعة الحفر اليومية لإنجاز مشروع النفق مع صخور صلبة بجبال السروات بدءاً من أسفل جبل الكر بوادي نعمان وصولاً إلى الطريق الدائري بمحافظة الطائف مخترقاً 12.5 كلم بقطر 8.4م، بواسطة آلة حفر تعتبر الأسرع من نوعها في المشاريع العالمية.

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واستغرق تنفيذ المشروع 19 شهراً من بدء أعمال الحفر في أسفل جبال الهدا وصولاً إلى محافظة الطائف، واختصر أكثر من 40 كلم، وتم تنفيذه لاستدامة المياه المحلاة.

من جانبها، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن الانتهاء من مشروع حفر نفق نقل المياه، كأطول خط نقل في العالم، والذي أنجز قبل الموعد المحدد للمشروع.

وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى جاهزية الاستقبال للخزن الاستراتيجي بالطائف، ومحطة الضخ التابعة لنظام نقل مياه الطائف - تربة – رنية – الخرمة، متوقعةً وصول المياه إلى منطقة الباحة في الربع الثالث من 2021م