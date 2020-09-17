السعودية | إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات

شكرا لقرائتكم إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، عن إخماد حريق في جبل عمد بمركز ثقيف في جنوب الطائف غرب السعودية، مؤكدا عدم وقوع إصابات.
وذكر الحساب الرسمي على تويتر "تباشر فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف، وما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات".
وكان الحريق شبّ في وقت متأخر من ليل أمس، وأظهرت الصور المتداولة التهامه لمزارع وغابات على الجبال.
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