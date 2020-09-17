، "جامعة بيشة" تنظم ندوة عن "آفاق الشراكة في التعليم الإلكتروني" بين الجامعة والمنزل‎ ،

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نظّمت جامعة بيشة، أمس الأربعاء، ندوة عن بُعد بعنوان "آفاق الشراكة في التعليم الإلكتروني بين الجامعة والمنزل"، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، وحضور عدد من المتخصصين والمهتمين وأولياء أمور الطلاب.
وتحدث أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية التربية الدكتور بندر بن عبدالله الشهري خلال الندوة التي أدارها وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية والتطوير الدكتور سعيد بن فنيس الشهراني، عن تأثيرات جائحة كورونا وانعكاساتها على المجتمع؛ موضحًا أنه في الوقت الذي عانت فيه بعض الدول من أثار الجائحة، تصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الجائحة بكل بسالة على كل الأصعدة؛ مبينًا أن وزارة التعليم قادت التغيير والتحول الجذري للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بعدد من المبادرات كمنصة "مدرستي"، وقناة عين، وبعض الشراكات الاستراتيجية والتقنية مع شركة ميكروسوفت ووزارة الاتصالات وغيرها من القطاعات.
وأضاف الدكتور عبدالله الشهري أن جامعة بيشة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني قدمت لطلابها وطالباتها الأنظمة والدورات التدريبية واللقاءات الافتراضية التثقيفية، وأسهمت بكل ما لديها من إمكانات في مواكبة التطورات المتلاحقة على مستوى التعلم الإلكتروني بما حفظ ويحفظ حق أبنائها وبناتها في إكمال مسيرتهم التعليمية على أفضل وجه.جامعة بيشة
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 01:40 PM
بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين وأولياء أمور الطلاب
نظّمت جامعة بيشة، أمس الأربعاء، ندوة عن بُعد بعنوان "آفاق الشراكة في التعليم الإلكتروني بين الجامعة والمنزل"، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، وحضور عدد من المتخصصين والمهتمين وأولياء أمور الطلاب.
وتحدث أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية التربية الدكتور بندر بن عبدالله الشهري خلال الندوة التي أدارها وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية والتطوير الدكتور سعيد بن فنيس الشهراني، عن تأثيرات جائحة كورونا وانعكاساتها على المجتمع؛ موضحًا أنه في الوقت الذي عانت فيه بعض الدول من أثار الجائحة، تصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الجائحة بكل بسالة على كل الأصعدة؛ مبينًا أن وزارة التعليم قادت التغيير والتحول الجذري للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بعدد من المبادرات كمنصة "مدرستي"، وقناة عين، وبعض الشراكات الاستراتيجية والتقنية مع شركة ميكروسوفت ووزارة الاتصالات وغيرها من القطاعات.
وأضاف الدكتور عبدالله الشهري أن جامعة بيشة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني قدمت لطلابها وطالباتها الأنظمة والدورات التدريبية واللقاءات الافتراضية التثقيفية، وأسهمت بكل ما لديها من إمكانات في مواكبة التطورات المتلاحقة على مستوى التعلم الإلكتروني بما حفظ ويحفظ حق أبنائها وبناتها في إكمال مسيرتهم التعليمية على أفضل وجه.
، "جامعة بيشة" تنظم ندوة عن "آفاق الشراكة في التعليم الإلكتروني" بين الجامعة والمنزل ،
المصدر : الخليج 365
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