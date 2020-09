وزارة التعليم تنشر سياسات وتعليمات استخدام منصة مدرستي التعليمية

Access Denied!

Your access to this page was denied because your IP address is recognised as belonging to a cloud service, and connecting to this website from cloud services isn't permitted by the website owner.

ID: 1600340704-097381-4269297972

Script Version: CIDRAM v2.4.2

Date/Time: Thu, 17 Sep 2020 11:05:04 +0000

IP Address: 164.68.101.x

Referrer: https://www.aratips.com/ksa/17388/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A

Signatures Count: 1

Signatures Reference: 164.68.96.0/19

Why Blocked: Cloud service ("Contabo GmbH", L8034:F0, [DE])!

User Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.4) Gecko/20091030 Gentoo Firefox/3.5.4

Reconstructed URI: https://www.aratips.com/ksa/17388/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A