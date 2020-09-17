شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة حتى صباح الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم الخميس وليلة الجمعة . توقع الدكتور عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم الخميس وليلة الجمعة . وقال " الحصيني " أن الأمطار على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف من خفيفة لغزيرة . وأشار إلى رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق المدينة وحائل ونجران وجنوبي الرياض والشرقية وغرب القصيم وجنوب الجوف وجنوب شرق تبوك وحفر الباطن كما تمتد إلى أجزاء من الأمارات .

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