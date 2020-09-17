شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 9 قضايا فساد إلى هيئة المنافسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الجهات الرقابية، اليوم الخميس، عن إحالة 9 قضايا إلى الهيئة العامة للمنافسة، لاتخاذ ‏الإجراءات النظامية ضد شركات ومؤسسات، تورطت في عمليات ‏مشبوهة وصلت لحد التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض ‏الجهات الحكومية.‏

وتورطت تلك الشركات والمؤسسات، ‏في التواطؤ في مجالات مختلفة، والتي تضمنت العقود والصيانة، ‏والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة‎.

وأكدت مصادر، أن التواطؤ في العروض والعطاءات المختلفة يؤدي إلى ‏التلاعب في المشروعات الحكومية وإهدار المال العام بهدف ‏السيطرة والهيمنة على الأسواق من قبل بعض الشركات‎.