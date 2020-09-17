إحالة 9 قضايا فساد إلى هيئة المنافسة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الجهات الرقابية، اليوم الخميس، عن إحالة 9 قضايا إلى الهيئة العامة للمنافسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد شركات ومؤسسات، تورطت في عمليات مشبوهة وصلت لحد التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض الجهات الحكومية.
وتورطت تلك الشركات والمؤسسات، في التواطؤ في مجالات مختلفة، والتي تضمنت العقود والصيانة، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة.
وأكدت مصادر، أن التواطؤ في العروض والعطاءات المختلفة يؤدي إلى التلاعب في المشروعات الحكومية وإهدار المال العام بهدف السيطرة والهيمنة على الأسواق من قبل بعض الشركات.
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