شكرا لمتابعة خبر عن فرض الحراسة القضائية على مستشفى بجدة بعد عزل المدير العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكم نهائي بعزل مدير مستشفى وفرض الحراسة القضائية عليها واختيار محاسب قانوني لممارسة مهامه .

جاء ذلك بعد البت في القضية المرفوعة من بعض الملاك على رئيس مجلس إدارة شركة بالقطاع الصحي لإتهامه بالفساد وتعيين أحد الملاك مدير بدون الرجوع لمجلس الإدارة ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وأدانت "تجارية جدة " المدعى عليه بعد ثبوت إساءة التصرف في إدارة الأموال واستغلال منصبه ما كاد يتسبب في الإنهيار التام للمنشأة والإضرار بالشركاء .

كما رصد الحارس القضائي 14 مخالفة للمدير المعزول منها تعيين أبنائه وأقاربه برواتب خيالية بدون حضور للعمل ، واستغلال المنصب ، وغيرها من المخالفات الجسيمة .