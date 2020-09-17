بالفيديو.. "الداخلية" تحذر من إشعال النار بدون إحتياطات وتتوعد المخالفين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء من إشعال النار بدون اتخاذ الإحتياطات اللازمة . حذرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء من إشعال النار بدون اتخاذ الإحتياطات اللازمة . وأكدت " الداخلية " أن هذا التصرف مخالفة بيئية تعرض طبيعتنا للخطر كما تعرض الشخص للعقوبة . وأظهر فيديو توعوي بعض الجولات للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات وفي حالة حدوث ذلك يتم تسجيل مخالفة وتوقيع العقوبة النظامية .

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