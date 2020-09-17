إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات الضمان الإجتماعي لشهر صفر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الإجتماعي لشهر صفر . أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الإجتماعي لشهر صفر . وأوضح إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل الوزارة أن معاشات الضمان الإجتماعي تشتمل على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء . وبين أن إجمالي المبالغ المودعة بلغت479 .1.697.454 ريال ، وتم إيداع 1.402.323.125 للمعاشات الضمانية و 192.397.968 للمساعدات النقدية من أجل الغذاء ، و 102.733.386 لسداد جزء من فواتير الكهرباء .

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