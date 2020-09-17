شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني: لا إصابات في حريق جبل عمد ولازالت عمليات إخماد الحريق مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إخماد حريق جبل عمد بمركز ثقيف بمحافظة الطائف والذي اندلع قبل عدة ساعات .

وأكد الدفاع المدني قبل قليل ، أن السيطرة على الحريق مستمرة ، ولا توجد إصابات – ولله الحمد - .

ونشب الحريق في مجموعة أشجار بجبل عمد وهرعت قوات الدفاع المدني لإخماده ولا زالت تكافح الحريق حتى الآن .

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