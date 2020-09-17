«تقويم التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لدخول اختبار القدرات العامة

الهيئة أكدت أن كارت العائلة لا يُعتدّ به..
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأوراق الثبوتية اللازمة لدخول اختبار القدرات العامة، مشيرة إلى أن كارت العائلة لا يُعتد به.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن الحضور لاختبار القدرات العامة بتم «ببطاقة الهوية الوطنية أو الجواز أو الرخصة».
وأشارت هيئة تقويم التعليم إلى حل آخر، وهو «حذف الاختبار والتسجيل لاحقًا عند إصدار البطاقة الهوية الوطنية».
ووجه أحد الطلبة استفسارا قال فيه « بإمكاني ادخل اختبار القدرات العامة بأي شي ثاني غير بطاقة الأحوال؟». بينما وجه طالب آخر استفسار حول إمكانية حضور الاختبار بكارت العائلة.
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