«المرور السعودي» يوضح نوع السيارة التي يجوز للمقيم امتلاكها

وفقًا للفقرة 3 من المادة 9 من نظام المرور..

أوضح المرور السعودي نوع السيارة التي يجوز لغير السعوديين امتلاكها أثناء إقامتهم في المملكة. وذكر المرور (عبر حسابه على موقع تويتر): «تنص المادة التاسعة فقرة 3 من نظام المرور على أنه يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط». ووجه أحد المقيمين استفسارًا قال فيه: «هل يحق للمقيم تملك سيارة ايسوزو ديمكس غمارة ام لا؟». Advertisements كلمات مفتاحية: المرور السعودي، امتلاك المقيم للسيارة، المقيم وامتلاك السيارة، اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح تأثير المخالفات على المالك والمشتري عند نقل ملكية المركبة «المرور السعودي» يعلق على إمكانية تقسيط قيمة المخالفات

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