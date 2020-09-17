«حساب المواطن» يكشف تأثير نوع وحالة السكن على قيمة الدعم

جدد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، التذكير بأن نوع وحالة السكن، لا تؤثر على قيمة الدعم، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين مفاده: «أنا مستأجر شقة سكنية وسوف أوثق العقد بنظام إيجار الالكتروني، فهل سيرفع الدعم أو سينخفض الدعم في حساب المواطن؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع «تويتر»: «حالة السكن ونوع السكن لا يؤثران في قيمة الدعم حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)».

وأوضح: «التسجيل في البرنامج موقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاحا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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