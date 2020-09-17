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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس «بينييرا» بذكرى استقلال تشيلي

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القيادة تمنت له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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