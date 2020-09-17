3 مناطق تتأثر بموجة حارة.. تتجاوز 48 درجة في 8 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (قسم التحاليل والتوقعات) تنبيها بموجة حارة اليوم الخميس، على منطقة مكة المكرمة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أنّ الحرارة ترتفع إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (بحرة وجدة وخليص ورابغ)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الخامسة مساءً.

ونبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة طقس حارة تشهدها محافظة (أملج) بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وستمر حتى الخامسة مساءً.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا مشابهًا بموجة حارة على منطقة المدينة المنورة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحرارة ترتفع إلى 48 درجة مئوية أو أكثر.

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وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (العيص، بدر، ينبع)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الخامسة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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