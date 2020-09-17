إيداع مليار و697 مليون ريال لمستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت 1.697.454.479 ريالًا سعودي؛ حيث تم إيداع 1.402.323.125 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية للغذاء 192.397.968 ريالًا، و102.733.386 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء؛ حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

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