مدة دعم «ساند» تدفع «التأمينات الاجتماعية» لإعلان توضيح هام

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مدة دعم «ساند» 3 أشهر اعتبارًا من شهر أغسطس، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ساند مستمر إلى نهاية شهر ١٠ أم فقط ٩؟».

ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «المؤسسة تصرف المعاشات التأمينية الشهرية المُستحقة للمستفيدين مقدمًا في أول كل شهر وفقًا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث إن المعاش الذي يُصرف أول شهر أغسطس هو معاش شهر أغسطس، والمعاش الذي يُصرف أول شهر سبتمبر هو معاش شهر سبتمبر وهكذا في جميع أشهر العام».

وأضاف: «ومدة الدعم ثلاثة أشهر اعتبارًا من بداية شهر أغسطس».

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